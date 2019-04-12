Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru. Данные публикует в пятницу, 12 апреля, РИА Новости.

На втором месте — внезапная дополнительная нагрузка. Она портит настроение чуть более четверти опрошенных (27 процентов). Почти столько же (26 процентов) страдают от собственных ошибок и недочетов.

Каждый четвертый респондент (25 процентов) досадует из-за низкого уровня культуры и воспитания коллег. Пятую строчку антирейтинга (22 процента) заняла неприятная общая атмосфера коллектива.

Выяснилось, что меньше всего россиян угнетают успехи сослуживцев (1 процент), их внешний вид и парфюм (2 процента), совещания (5 процентов) и денежные сборы на подарки или ремонт (6 процентов).

Напротив, радуют опрошенных положительная оценка их труда со стороны коллег и начальства (52 процента), собственные успехи и позитивная атмосфера (36 процентов), новые интересные задачи (27 процентов). Поднимают настроение также укороченный рабочий день (27 процентов) и успешное окончание проекта или хорошо выполненная работа (25 процентов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!