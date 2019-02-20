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В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания

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Посетители имиджборда Reddit рассказали, какие «добрые» жесты на самом деле их только раздражают. Пользователи оставили под постом больше 17 тысяч комментариев, касающихся неуместной вежливости.

«Когда люди чувствуют себя обязанными есть со мной, если я ем один. Откуда пошло это понятие, что печально есть в одиночестве?» — гласит один из самых популярных комментариев.

Пользователь с ником LyannasLament, который ходит с небольшой тростью, пожаловался на излишнюю участливость со стороны незнакомцев. Он не может поднимать тяжелые вещи, но, по его признанию, у него вызывает досаду, когда люди предлагают ему помощь и настаивают на том, чтобы сам он не участвовал в процессе. «Это заставляет меня чувствовать себя слабее и смущает», — говорит он.

Среди раздражающих многих явлений оказались дружеские открытки на День святого Валентина. «Хуже знания, что ты никого не привлекаешь, только осознание того, что тебя кто-то жалеет», — подчеркнул RedWestern.

Девушки попросили мужчин не придерживать им дверь таким образом, чтобы им, проходя, приходилось задевать их половые органы. Другие советуют окружающим воздержаться от детализированных рассказов о том, как пройти в то или иное место. Все, что нужно в 2019 году для того, чтобы найти точку на карте — это точный адрес, указывает AlreadyShrugging. Кроме того, некоторые признались, что их раздражает, когда в понедельник на работе им докучают вопросами, как они провели выходные.

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