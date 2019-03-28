Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег возглавило курение, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.

Запах табачного дыма раздражает около 12 процентов россиян. 10 процентов назвали привычку сплетничать самой нервирующей. 17 процентов россиян вообще не реагируют на привычки коллег и их недостатки. Попавшие в эту категорию сотрудники отмечают, что им повезло работать в хорошем коллективе.

Порядка 5 процентов участников опроса назвали самыми раздражающими привычки плести интриги и безделье. Навязчивость и наглость нервируют 4 процента, такое же число опрошенных недовольно безответственностью и ложью коллег. Регулярные опоздания на работу раздражают 3 процента россиян, а беспорядок на рабочем месте, рассеянность и громкий смех нервируют 2 процента.

Другие раздражающие привычки, включая агрессию, глупость, зависть, занудство, высокомерие, общение в соцсетях и мессенджерах, назвали 17 процентов респондентов. 7 процентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 18 по 25 февраля 2019 года в 394 населенных пунктах по всей территории России. В нем приняли участие две тысячи респондентов (958 мужчин и 1042 женщины) старше 18 лет.

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