Россиян стали реже домогаться на работе

В России сократилось число случаев сексуальных домогательств на работе. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob, передает РИА Новости.

«За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4 процентов) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25-34 лет (с 13 до 5 процентов)», — отмечают исследователи.

Материалы по теме «Шлепнуть по попе было в порядке вещей» Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит

При этом чаще о проблеме харассмента говорят люди старше 45 лет, чем те, кому от 18 до 24 лет.

«В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты», — пояснили представители сервиса.

Исследование проводилось среди трех тысяч совершеннолетних россиян, проживающих в 441 населенном пункте во всех федеральных округах страны.

Волну широкого интереса к теме домогательств на работе подняло скандальное дело известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В России компания борьбы с харассментом связана в первую очередь с именем депутата Госдумы Леонидом Слуцким.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!