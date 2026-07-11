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14:35, 11 июля 2026Спорт

В российском клубе захотели пригласить Дзюбу

Президент «Урала» Григорий Иванов захотел пригласить Артема Дзюбу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о желании пригласить форварда Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Иванова, переговоров с игроком пока не было. «Мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в "Урал". Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы», — заявил президент клуба.

Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ. «Урал» играет в первом дивизионе.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Форвард находится в статусе свободного агента.

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