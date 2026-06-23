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19:49, 23 июня 2026Спорт

Агент Дзюбы рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста

Агент футболиста Дзюбы заявил, что игрок точно не будет выступать в ФНЛ и за рубежом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. Слова Гольдмана приводит «Матч ТВ».

«Зарубежные чемпионаты не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — сказал Гольдман.

Также агент заявил, что интерес к Дзюбе проявляют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит целью найти любую команду. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи», — сказал Гольдман.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее 38-летний нападающий предположил, кого назовут лучшим игроком чемпионата мира. «Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — заявил форвард.

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