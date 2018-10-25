Главного редактора «Медузы» обвинили в неподобающем поведении

С Ивана Колпакова временно сняты обязанности главного редактора «Медузы», сообщила в Facebook генеральный директор интернет-издания Галина Тимченко.

По ее словам, Колпакова обвинили в неподобающем поведении. «Произошло это в выходные, человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», — написала она, не раскрыв какие-либо детали инцидента.

Произошедшее должен расследовать совет директоров, «разобраться и что-то решить», отметила гендиректор.

И.о. главного редактора стала сама Тимченко, руководившая редакцией «Медузы» до февраля 2016 года.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники сообщает, что Колпакова обвинили в харассменте. Поводом для обвинений, по информации издания, стал инцидент на вечеринке, вероятно, по случаю четырехлетия со дня основания «Медузы». Речь идет о жене одного из сотрудников, который рассказал о случившемся коллегам. «Он уверял, что свое поведение главный редактор якобы сопровождал комментарием о том, что ему за это ничего не будет (...) Именно рассказ о таком комментарии и вызвал особое возмущение коллег», — отметили собеседники «Би-би-си». Сам Колпаков, по словам источников, попытался назвать произошедшее плохой шуткой.

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