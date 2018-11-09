Главред «Медузы» подал в отставку после скандала

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку. Об этом он объявил редакции днем 9 ноября, сообщается на сайте издания.

Уход Колпакова связан с обвинениями в харассменте, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников «Медузы».

Исполнять обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая пост управляющего редактора издания.

Отмечается, что Колпаков самостоятельно принял решение об отставке. «Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил журналист.

Ранее совет директоров «Медузы» вернул Колпакова к работе после двухнедельного отстранения. Члены совета пришли к выводу, что неподобающее поведение главреда не носило системного характера, а значит, наказания в виде отстранения достаточно. После этого часть журналистского сообщества подвергло руководство издания критике.

Инцидент с участием Колпакова и жены одного из сотрудников «Медузы» произошел 20 октября во время празднования дня рождения издания. Со слов пострадавшей девушки, главред, будучи сильно пьяным, прикоснулся к ее ягодице и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет».

Муж пострадавшей рассказал о случившемся на редколлегии, где Колпаков не присутствовал. За неделю до заседания совета директоров мужчина предупредил, что если Колпаков останется главредом, он уволится. В результате он уволился по собственному желанию, отвергнув предложение продолжить работу (в том числе удаленно) или уйти по соглашению сторон, писала в Facebook основатель и генеральный директор «Медузы» Галины Тимченко.

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