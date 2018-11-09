Главред «Медузы» отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Бывший главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал уход в отставку в связи с обвинением в харассменте. Он написал в Facebook, что не видит иного выхода и оставляет пост, «потому что так будет лучше для "Медузы"».

«Все же позволю себе сказать, как я это чувствую. Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить», — заявил журналист.

Он отказался признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах, отметив, что оказался в ситуации, «когда невозможно и бессмысленно себя защищать».

Колпаков продолжит участвовать в работе «Медузы», но не в качестве руководителя. «Этот этап в моей жизни закончился», — констатировал бывший главред. Обязанности главы редакции будет исполнять Татьяна Ершова, которая ранее занимала пост управляющего редактора издания.

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Колпакова обвинила в харассменте жена одного из сотрудников издания. По ее словам, 20 октября на вечеринке в честь дня рождения «Медузы» он, будучи сильно пьяным, прикоснулся к ее ягодице и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Муж пострадавшей рассказал о случившемся на редколлегии. После этого Колпаков принял решение отстраниться от руководства изданием на две недели, до окончания разбирательства.

В начале ноября совет директоров «Медузы» вернул Колпакова к управлению редакцией, мотивировав решение тем, что неподобающее поведение главреда не носило системного характера, а значит, наказания в виде отстранения было достаточно. В то же время стало известно, что муж потерпевшей, заявивший, что покинет издание, если Колпаков останется главредом, уволился по собственному желанию. После этого часть журналистского сообщества подвергла «Медузу» критике, упрекнув в двойных стандартах.

Колпаков руководил редакцией «Медузы» с начала 2016 года. Он был в числе основателей издания.

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