Названа самая распространенная зарплата в России

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель.

Такой доход получает 15-20 процентов трудозанятого населения. По словам опрошенных изданием экспертов, модальная зарплата (наиболее популярное значение в выборке) наиболее точно отражает уровень доходов населения и состояние рынка труда.

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Большая разница между данным показателем и средней зарплатой (47,7 тысячи рублей) говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе. Отмечается, что расхождение между двумя показателями сокращается. Так, в 2017 году средний заработок составлял 38,9 тысячи рублей, в то время как модальный — 17,6 процента.

Росстат учитывает уровень зарплат в крупных и средних предприятиях. Кроме того, в официальной статистике не учтена работа сотрудников на 1,5 и более ставках.

19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан. Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.

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