Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Эта категория работников составляет менее 0,1 процента от их общего числа, следует из результатов исследования Росстата о заработных платах.

В 2017 году число таких работников составляло 6988 человек. Таким образом, за два года их количество выросло на 38 процентов. По данным Росстата, в этой категории сотрудников средняя зарплата составляет 2,4 миллиона рублей. Это на 4,3 процента больше, чем двумя годами ранее.

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Самые высокие зарплаты в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 миллиона рублей в месяц. На второе место Росстат поместил сферу прочих услуг, в которой зарплата превысила 3,7 миллиона рублей. На третьей позиции — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств. Их зарплаты составляют 2,7 миллиона рублей.

Больше всего работников с зарплатами более миллиона рублей в месяц в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, или 0,1 процента всех сотрудников отрасли. На втором месте научная и техническая деятельность (1908 человек, или 0,2 процента), на третьем — специалисты финансовой и страховой сферы (1623 человека, или 0,2 процента).

Между тем в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц. Согласно данным статистического ведомства, зарплату до 11 280 рублей получают более 775 тысяч человек.

Статистика Росстата не учитывает россиян, работающих в теневом секторе экономики. Между тем объем этого рынка труда может достигать 25 процентов, отметил профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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