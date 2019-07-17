Росстат объяснил раскритикованные данные о росте производства

Зафиксированное Росстатом в июне ускорение роста промпроизводства, которое в годовом выражении достигло 3,3 процента, связано с рядом сезонных факторов и не является необычным показателем. Об этом заявил ТАСС советник главы ведомства Павел Смелов.

По словам Смелова, динамика оказалась примерно такая же, как в прошлом году, «особых взлетов или падений нет». За этот же период 2018-го был рост 3 процента.

При сравнении показателя промпроизводства надо учитывать разницу в количестве рабочих дней. «В некоторых комментариях я видел, что, допустим, в прошлом июне на один рабочий день было больше, — отметил Смелов. — Но никто при этом не говорит, что в мае, с которым мы сравниваем, количество рабочих дней было гораздо меньше. То есть там показатели, с которыми мы производим сравнение, будут хуже априори».

За полгода рост составил 2,6 процента. «Почему, в принципе, рост произошел? Например, обрабатывающая промышленность имеет сезонный фактор. Если посмотреть на данные, допустим, в деревообработке: очень большой рост по пеллетам, которые необходимы при подготовке к зимнему отопительному сезону. Также большой рост идет по пошиву одежды. Это тоже традиционный фактор, поскольку к 1 сентября семьи будут обновлять гардеробы детям», — сказал Смелов.

Он отметил, что методика расчета не менялась и базируется на международных рекомендациях.

Ранее эксперты заявили, что обнародованные Росстатом данные о росте промпроизводства в июне не соответствуют его же подсчетам по отдельным видам экономической деятельности.

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