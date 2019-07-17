Росстат поймали на ошибке

Опубликованные Росстатом данные о росте промпроизводства в России по итогам июня не соответствуют подсчетам этого же ведомства по отдельным видам экономической деятельности. Об этом сообщили опрошенные «Интерфаксом» эксперты.

Отчет, о котором идет речь, был опубликован во вторник, 16 июля. В частности, в нем говорилось о том, что по итогам июня российская промышленность ускорилась более чем втрое: после майских 0,9 процента рост достиг 3,3 процента. В отчете указано, что добыча полезных ископаемых выросла на 2,3 процента в годовом исчислении, обрабатывающая промышленность — на 3,4 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром — на 2,5 процента, водоснабжение снизилось на 1,8 процента. В ведомстве указали, что вес каждой из четырех отраслей в индексе промпроизводства считается на основе структуры экономики за базисный 2010 год. Тогда на обрабатывающую промышленность приходилось 52,5 процента, на добывающую — 34 процента, на водоснабжение и производство электроэнергии — 13,5 процента.

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Замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников обратил внимание на то, что данные по отдельным видам деятельности не сходятся с итоговыми. «Если взвесить цифры Росстата по видам деятельности, то у нас получается средняя цифра по росту промышленности в 2,8 процента», — объяснил он. Проведя оценку по первичным данным о товарах, он пришел к выводу, что без учета оборонной промышленности в июне «получался незначительный минус в годовом выражении».

Другой собеседник агентства — руководитель направления «Макроэкономика» в институте ВЭБа Олег Засов — полагает, что общий рост промышленности составляет 2,9 процента.

Между тем в Росстате заявили, что расчеты сделаны по утвержденной методологии. Ранее Росстат отозвал апрельскую оценку роста промышленности. Ведомство начало служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа. Ошибку объяснили тем, что одно из предприятий в Ямало-Ненецком округе завысило данные о добыче газа.

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