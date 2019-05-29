Росстат сделал россиян бедными по ошибке

Росстат проводит проверку данных о том, что жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) хватает денег только на еду, и не исключает ошибку, передает «Интерфакс».

«У нас есть ощущение, что там был технический сбой. Идет проверка», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что проверка будет завершена до конца недели.

По данным доклада Росстата, в котором он оценивал финансовое положение домохозяйств за четвертый квартал 2018 года, всем обследованным семьям Ямала денег хватает только на еду. Покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ им затруднительно. По оценке Росстата, ситуация была такой же в четвертом квартале 2017 года.

Власти ЯНАО поставили под сомнение результаты доклада. По их мнению, в документ могла закрасться ошибка. Сообщалось, что на территории ЯНАО регулярно проводятся социологические исследования для выяснения благосостояния местных жителей, и их результаты другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!