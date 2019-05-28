У половины россиян нашлись деньги только на еду и одежду

Почти половина российских семей (48,2 процента) призналась, что им хватает денег только на еду и одежду, а товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, мебель и так далее) уже не доступны, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

Деньги только на еду и одежду нашлись у 49,8 процента семей. Больше всего нуждаются молодые семьи, среди них товары длительного пользования не могут позволить 59,2 процента, и семьи из неработающих пенсионеров (57,9 процента).

Почти 15 процентам российских семей хватает денег только на еду, покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже вызывает затруднения. Больше всего таких среди многодетных семей — 28,3 процента, а также среди семей неработающих пенсионеров — 30,4 процента.

В Ямало-Ненецком АО абсолютное большинство (100 процентов) домохозяйств заявили, что им не хватает денег даже на одежду. В Новосибирской области доля таких семей — 41,3 процента, в Орловской области — 39 процентов, в Удмуртии — 34,9 процента.

По оценке экспертов, люди, которым хватает денег только не еду и одежду уже находятся в зоне потребительского риска. Небольшой потребительский шок — поломка техники или задержка зарплаты — вынуждает их усиливать экономию.

Ранее сообщалось, что в последние полгода около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Сократить режим экономии удалось только двум процентам опрошенных.

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