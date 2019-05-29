Бедность россиян сочли статистической ошибкой

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поставили под сомнение результаты доклада Росстата, согласно которому жителям региона хватает денег только на еду. По их мнению, в документ могла закрасться ошибка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

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Там сообщили, что на территории ЯНАО регулярно проводятся социологические исследования для выяснения благосостояния местных жителей, и их результаты другие. В частности, согласно опросу ВЦИОМ о финансовом положении жителей ЯНАО, проведенному в конце 2018 года, 44 процента опрошенных заявили, что им всегда хватает денег на вещи первой необходимости. Еще 37 процентов участников исследования сообщили, что могут совершать крупные покупки и ездить в отпуск. На дорогие покупки хватает средств у четырех процентов жителей региона, 11 процентов заявили, что деньги у них есть только на еду.

В пресс-службе губернатора сообщили, что за последние два года прирост реальной зарплаты в ЯНАО достиг 8,4 процента. А в 2018 году средняя зарплата была в пять раз больше, чем стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.

По данным доклада Росстата, в котором он оценивал финансового положения домохозяйств за четвертый квартал 2018 года, всем обследованным семьям Ямала денег хватает только на еду. Покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ им затруднительно. По оценке Росстата, ситуация была такой же в четвертом квартале 2017 года.

Согласно докладу Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за последний квартал 2018 года, в целом по России половине семей хватает денег только на еду и одежду. Товары длительного потребления, в которым относится, например, мебель, им недоступны.

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