Опубликованы новые данные о доходах россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2 процента. По итогам первого полугодия реальные доходы опустились на 1,3 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Ведомство ухудшило оценку реальных доходов на первый квартал: по новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3, а на 2,5 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2019 года, по оценке Росстата, составила 49840 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1 процента, в первом полугодии 2019 года — на 7,0 процента.

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В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Реальные доходы в стране падали на протяжении 2014-2017 годов, в 2018 году они показали близкий к нулю рост — на 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы сократились на 8,3 процента.

Через несколько месяцев, перейдя на новую методику расчета, ведомство заключило, что доходы в первом квартале 2019-го сократились на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минэкономразвития ожидают, что реальные доходы населения в 2019 году вырастут на один процент. Однако, по мнению экономистов ВШЭ и РАНХиГС, доходы продолжат падать. Специалисты полагают, что из-за падения цен на нефть и введения новых санкций против России ждать роста в ближайшее время не стоит.

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