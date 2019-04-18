Росстат впервые опубликовал данные по доходам россиян в новом формате

Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Росстата. Ведомство впервые обнародовало информацию о реальных доходах жителей России после перехода на новую методику расчета.
По данным Росстата, в среднем денежные доходы россиян на душу населения в январе — марте 2019 года составили 29,9 тысячи рублей. Ведомство также пересчитало динамику реальных доходов россиян за 2018 год. По новым данным, они выросли на 0,1 процента, хотя ранее ведомство говорило о снижении показателя. Также Росстат обнародовал информацию о безработице — она составила 4,7 процента.
Новая методика повышает точность расчета, отметили в Росстате. Так, вместо 32 источников, которые использовались прежде, ведомство теперь применяет 59. Кроме того, выросло количество исходных показателей — с 99 тысяч до 205 тысяч.
В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета показателя не раз критиковали из-за таких особенностей, как, например, выборка, в которую не попадали некоторые группы населения. Ведомство, в частности, критиковал министр финансов России Антон Силуанов. В итоге в марте Росстат сообщил о переходе на новую методику подсчета и поквартальную, а не ежемесячную публикацию данных.