Сокрытие доходов россиян от россиян отказались признавать засекречиванием

Временный отказ от публикации динамики реальных доходов россиян не стоит рассматривать как засекречивание этой информации, считает глава Минтруда России Максим Топилин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев во время заседания отметил, что в связи с засекречиванием информации о доходах, которая раньше публиковалась Росстатом каждый месяц, будет тяжело решать вопросы о повышении уровня жизни, доходов россиян и их трудоустройстве.

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«Никаких секретов, никаких засекречиваний здесь нет. Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины. Эти данные остаются, никто их не засекречивает», — заявил Топилин. Министр отметил, что речь идет о возможном переходе на поквартальное использование статистики по доходам граждан.

Ранее Росстат, подчиняющийся министерству экономического развития, объявил о приостановке публикации ежемесячных данных по динамике доходов россиян в пользу ежеквартальных публикаций. Глава ведомства Павел Малков пояснил, что при расчете ежемесячных данных у Росстата нет части сведений, в результате чего цифры вызывают серьезные вопросы.

Согласно данным, которые публиковало ведомство, реальные доходы россиян падают с 2014 года. Так, по итогам прошлого года они сократились на 0,2 процента. Падение продолжилось в январе — доходы граждан снизились на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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