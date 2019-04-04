Росстат оправдался за неточные цифры

Глава Росстата Павел Малков возложил ответственность за неточность подсчетов ведомства на первичные данные, поступающие от компаний. Такое заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg, которое было дано на фоне очередной волны критики в адрес Росстата.

В начале апреля ведомство пересмотрело рост ВВП России в 2018 году и подтвердило его на уровне 2,3 процента — рекордном за шесть лет. Динамика ВВП в I, II и III кварталах 2018 года была повышена, также сообщалось об ускорении роста экономики в IV квартале.

Согласно произведенным ранее расчетам ВВП, наибольший вклад в ускорение экономики внесла строительная отрасль, выросшая на 5,3 процента за год вместо ожидаемых 0,5 процента. Аналитики поставили данные ведомства под сомнение.

Малков винит в погрешностях те компании, чьи отчеты использует Росстат. «Качество первичных данных не всегда удовлетворяет нас», — сказал он. «Часто респонденты позже исправляют отправленную информацию, иногда радикально», — добавил собеседник издания. По словам главы ведомства, в ключевых областях, таких как промышленность, девять из десяти отчетов впоследствии пересматриваются компаниями. Кроме того, он посетовал, что многие отчеты предоставляются на бумаге.

Материалы по теме Признак коммунизма Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?

Глава Росстата также заявил об отсутствии политического давления. «Нет никакого политического давления, это в принципе невозможно... Все цифры (используемые при расчетах — прим. «Ленты.ру») связаны между собой, переписать их практически невозможно», — сказал Малков в интервью.

Предшественник Малкова на этом посту, Александр Суринов, был освобожден от должности в конце прошлого года после девяти лет работы. Этому предшествовала ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой глава государства заявил о том, что реальные доходы населения по итогам 2018 года вырастут, однако, по данным ведомства, они падают пятый год подряд.

В последние полгода Росстат неоднократно подвергался критике за неточность данных. Так, методику подсчета реальных доходов россиян критиковал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

В итоге ведомство отказалось от ежемесячной публикации показателя в пользу квартальной и решило пересчитать доходы россиян за последние шесть лет. Очередная критика в адрес Росстата прозвучала в начале апреля со стороны Кремля после публикации исследования об условиях жизни граждан. Так, было заявлено, что каждой третьей российской семье не хватает денег на обувь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разъяснить эту информацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!