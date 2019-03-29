Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

Россияне начали больше экономить на повседневных тратах, ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования агентства Initiative. Сокращение россиянами повседневных трат совпало с ростом обеспокоенности экономической ситуацией в стране — осенью он был на уровне 26-28 процентов, однако но уже к декабрю вырос до 30 процентов.

Материалы по теме Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете. В меньшей степени россияне экономят на товарах длительного пользования — там снижение трат зафиксировано только в сегменте бытовой техники.

Уровень экономии среди россиян растет из-за затяжного падения реальных доходов, считает инвестиционный консультант «БКС Брокер» Михаил Захаров. Он отметил, что в 2019 году рост доходов также маловероятен при сохранении темпов роста ВВП на уровне 1,2-1,7 процента и экономии со стороны властей. Между тем, по его прогнозу, цены на повседневные траты будут расти, что увеличит обеспокоенность потребителей.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента. В 2019 году доходы продолжили падение — в январе снижение составило 1,3 процента. Это самое затяжное падение доходов в новейшей истории России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!