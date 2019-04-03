Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.

В ведомстве пояснили, что «ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности». Также представители Росстата заметили, что корректная оценка данных должна учитывать и результаты предыдущих лет.

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом количество домохозяйств, которые могут себе позволить заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, увеличилось с 37,6 до 45,9 процентов. Также возросло количество семей, которые могут покупать в год две пары обуви — с 50,3 до 63,8 процентов.

Ранее сообщалось, что россиянам приходится больше экономить на повседневных тратах — ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины.

Данные из исследования о том, что каждой третьей российской семье не хватает денег на обувь поставил в тупик пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — заявил он.

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