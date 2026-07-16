В Кремле заявили о необходимом для урегулирования конфликта на Украине человеке

Песков: Москве важно, чтобы в Киеве был тот, кто примет решение для урегулирования

Москве важно, чтобы в Киеве был тот, кто примет решение для выхода на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», — объяснил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос о возможных изменениях хода СВО после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.