Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки

В Бурятии пьяная женщина-геолог на вездеходе насмерть переехала студентку

В Бурятии пьяная технолог-геолог геологоразведочного предприятия на гусеничном вездеходе насмерть переехала 22-летнюю студентку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

По данным следствия, в ночь на 15 июля работники геологоразведочной организации устроили застолье вместе с прибывшими на практику студентами. Спустя некоторое время одна из сотрудниц, будучи в нетрезвом состоянии, забралась в кабину вездехода, запустила двигатель, перепутала передачи и наехала на студентку из Иркутской области. В результате полученных травм девушка не выжила.

Женщина подозревается по статье о причинении смерти по неосторожности.

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