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13:07, 16 июля 2026Силовые структуры

Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки

В Бурятии пьяная женщина-геолог на вездеходе насмерть переехала студентку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Бурятии пьяная технолог-геолог геологоразведочного предприятия на гусеничном вездеходе насмерть переехала 22-летнюю студентку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия.

По данным следствия, в ночь на 15 июля работники геологоразведочной организации устроили застолье вместе с прибывшими на практику студентами. Спустя некоторое время одна из сотрудниц, будучи в нетрезвом состоянии, забралась в кабину вездехода, запустила двигатель, перепутала передачи и наехала на студентку из Иркутской области. В результате полученных травм девушка не выжила.

Женщина подозревается по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Московской области осудили мужчину, избившего товарища за то, что тот решил раньше уйти из компании и не стал ждать его.

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