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13:01, 16 июля 2026Бывший СССР

В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС

Эксперт Анпилогов заявил, что ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее персоналу, нужно отодвинуть линию соприкосновения, а кардинальным решением проблемы должна стать денацификация Украины,. Об этом заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, передает «Взгляд».

Специалист назвал цели атак Киева на Запорожскую АЭС и ее персонал. Так, одной из них он считает повод впоследствии обвинить Россию в недостаточной безопасности станции. Также он уличил Украину в желании создать для работников ЗАЭС невыносимые условия и вынудить их оставить работу.

Он обратил внимание на реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на случившееся с главным инженером ЗАЭС.

«Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил. Сейчас речь идет о целенаправленном уничтожении инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум — просто становится соучастником преступления», — отметил Анпилогов.

Как считает эксперт, чтобы ликвидировать угрозы ЗАЭС и персоналу, надо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным решением же станет выполнение задач специальной военной операции, включая денацификацию Украины.

«Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 километров и более», — резюмировал специалист.

15 июля стало известно о смерти главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева в результате удара дрона Вооруженных сил Украины. Этот теракт — расправа с гражданским лицом, отвечающим за функционирование и безопасность атомной электростанции, подчеркнул депутат Госдумы Константин Затулин.

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