Популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака

Nature: Кетодиета может повышать риск развития рака тонкой кишки

Популярная кетодиета, которую многие используют для похудения, может повышать риск развития рака тонкой кишки. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте мышей с генетической предрасположенностью к раку кишечника перевели на кетогенную, обычную или высококалорийную жирную диету. У животных на кетодиете опухоли тонкой кишки возникали так же часто, а иногда даже чаще, чем у мышей, получавших калорийную жирную пищу.

Исследование показало, что дело не в кетоновых телах, а в самом процессе переработки большого количества жиров. Он ускорял деление стволовых клеток тонкой кишки, что повышало вероятность образования опухолей. При этом в толстой кишке кетодиета, наоборот, подавляла развитие рака.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на мышах и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей. Тем не менее они считают, что влияние кетодиеты на разные отделы кишечника может существенно отличаться, поэтому ее потенциальные эффекты нельзя считать одинаковыми для всего организма.

Ранее ученые выяснили, что избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких.