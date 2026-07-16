Мировые цены на ключевую агрокультуру достигли максимума

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже достигла двухлетнего максимума

В ходе торгов 16 июля стоимость пшеницы достигла двухлетнего максимума и превысила отметку в 6,9 доллара за бушель. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи.

Ближе к 11:00 по московскому времени котировки ключевой агрокультуры прибавляли почти 2 процента (до 6,91 доллара за бушель). К 12:55 стоимость пшеницы опустилась примерно до 6,86 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,29 процента. До этого котировки пшеницы в моменте достигли 6,914 доллара за бушель. Результат оказался максимальным с 3 июня 2024 года.

Эксперты связывают подорожание важнейшей агрокультуры в первую очередь с негативными последствиями экстремальной жары, охватившей в конце июня ряд европейских стран. С аномально высокими температурами столкнулись французские, испанские, португальские, итальянские и греческие фермеры. Максимальные в истории температурные показатели были зафиксированы в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии.

Экстремальная погода может ударить по урожаю не только пшеницы, но и кукурузы, предупреждают эксперты. На этом фоне спрос на импорт рискует сместиться в сторону США и латиноамериканских стран, не исключил директор по продажам сырьевых товаров Futures International Джо Дэвис. В сложившихся реалиях, спрогнозировал он, мировые цены на ключевые агрокультуры с большой долей вероятности продолжат расти в обозримом будущем.