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14:18, 6 июля 2026Экономика

Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

Биржевая стоимость кукурузы выросла более чем на 3 % на рисках неурожая из-за жары
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе торгов в понедельник, 6 июля, биржевая стоимость кукурузы перешла к росту на усиливающихся опасениях участников рынка по поводу перспектив глобального урожая из-за жары. О заметном подорожании популярного продукта питания свидетельствуют данные Investing.

К 14:05 по московскому времени котировки подскочили примерно до 4,55 доллара за бушель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 3,15 процента.

Аналитики связывают подорожание кукурузы с неблагоприятными погодными условиями в европейских странах, включая Францию. Установившаяся в регионе экстремальная жара может ударить по урожаю кукурузы и привести к сокращению отгрузок на глобальный рынок. Все это в конечном счете рискует ограничить предложение при сохранении высокого спроса.

На фоне проблем с урожаем в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, пояснил директор по продажам сырьевых товаров Futures International Джо Дэвис, спрос на импорт может сместиться в сторону США и латиноамериканских стран. «Цены на кукурузу и пшеницу могут продолжить рост», — констатировал аналитик.

Волна аномальной жары накрыла Европу в конце июня. В один из дней были установлены сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории температурные показатели зафиксировали в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии. Одной из главных пострадавших отраслей оказалось сельское хозяйство. Убытки европейских аграриев, по разным оценкам, могут достичь нескольких миллиардов евро.

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