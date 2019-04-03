Треть российских семей оказалась без денег на обувь

Минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысячи рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое. Таковы данные исследования Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тысяч домохозяйств, передает РБК.

При этом подавляющее большинство семей (79,5 процента) сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.

Согласно статистике, меньше всего средств требуется семьям, состоящим из пенсионеров: чтобы не голодать, им нужно 38,3 тысячи рублей. Больше всего — многодетным семьям, где растут трое и более и детей: их минимальный достаток должен составлять 82 тысячи рублей.

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Каждая пятая семья (21 процент) не имеет финансовой возможности покупать фрукты и приглашать гостей на семейные торжества, а каждая десятая (11 процентов) — купить жизненно важные лекарства. Около половины (49 процентов) не могут позволить себе за год одну неделю отпуска вне дома.

По предварительной оценке Росстата, доход на душу населения в 2018 году составил 32,6 тысячи рублей. По итогам прошлого года, 18,9 миллиона человек жили за чертой бедности.

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