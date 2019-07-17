Российская экономика не оправдала ожиданий МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку по росту экономики России по итогам 2019 года. Это следует из заявления фонда по результатам консультаций Исполнительного совета организации с Россией, пишет ТАСС.

МВФ снизил ожидания по росту ВВП России с 1,4 процента по итогам 2019 года до 1,2 процента. Это обусловлено низкой оценкой роста экономики по итогам первого квартала, снижением цен на нефть, а также воздействием повышения НДС с 18 до 20 процентов в начале года на частное потребление.

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Помимо этого, в фонде отметили, что инфляция в России начала снижаться. Ожидается, что показатель вернется к целевому уровню в четыре процента к началу 2020 года.

В МВФ заявили, что российская экономика продолжает показывать умеренный рост при наличии структурных ограничений и в условиях санкций. Объем производства в прошлом году вырос на 2,3 процента. Это произошло за счет экспорта и потребления, которому благоприятствовали рост реальной зарплаты и повышение спроса на рабочую силу. По данным фонда, инвестиции в России умеренно растут по сравнению с 2018 годом.

Между тем, по официальному прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3 процента. В Центробанке рост ВВП прогнозируют в диапазоне 1-1,5 процента.

В мае МВФ заявил, что темпы роста экономики России в 2019 году останутся на уровне предыдущих трех лет и составят 1,4 процента. При этом еще в апреле прогноз по росту ВВП был на уровне 1,6 процента.

Также свои ожидания в отношении российской экономики снизил Всемирный банк. В июне он скорректировал свой прогноз относительно роста ВВП в 2019 году с 1,4 до 1,2 процента. При этом еще в марте Всемирный банк ожидал роста экономики России в 1,5 процента.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5 процента в годовом выражении. При этом в четвертом квартале 2018 года он был на уровне 2,7 процента. Причинами стали повышение НДС с 1 января и упреждающее повышения ключевой ставки Центробанком.

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