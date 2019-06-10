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Определены главные риски российской экономики

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Всемирный банк перечислил в своем докладе внешние и внутренние риски, тормозящие развитие экономики России.

Как отмечается в исследовании, в 2018 году рост реального ВВП в России составил 2,3 процента, превзойдя ожидания. В 2019 году прогнозируется гораздо более скромный показатель в 1,2 процента, в 2029 — 1,8 процента.

К основным рискам отнесли расширение экономических санкций против России и ухудшение ситуации на финансовых рынках развивающихся стран.

Еще один фактор, способный задержать экономический рост России, — снижение цен на нефть. На прошлой неделе цены на топливо опускались ниже 60 долларов за баррель.

По прогнозам Всемирного банка, средние цены на нефть в 2019 году составят 66 долларов за баррель, но отмечается, что расценки могут опустится ниже из-за снижения мирового спроса и увеличения добычи сланцевой нефти в США.

Ранее прогноз Всемирного банка для России по росту ВВП составлял 1,4 процента, но был снижен до 1,2 процента в июне из-за сокращения добычи нефти и ужесточения кредитно-денежной политики в стране.

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