Сечин обозначил основные тренды энергетического сектора

Исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на Энергетической панели, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Энергетика как глобальная отрасль, играющая бюджетообразующую роль во многих странах, стала первой заложницей односторонней политической повестки, и налицо признаки расползания этой болезни на другие отрасли. Единственный глобальный регулятор не только не беспристрастен, но и очевидным образом обслуживает исключительно локальные интересы», — заявил глава «Роснефти».

Игорь Сечин заметил, что сегодня можно наблюдать возрастающее влияние на энергетические рынки изменений в геополитике. Главный возмутитель спокойствия — нынешняя администрация США. «Мы видим, что ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и договоренностей, на устранение правил конкуренции. В чем причины такой политики? Думаю, они связаны с осознанием принципиального ослабления роли и возможностей Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и политике», — заявил он. Еще в 2000 году превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти трехкратным, но в данный момент Китай превосходит США по объему ВВП по паритету покупательской способности почти на 25 процентов. К 2050 году превосходство экономики Китая над американской станет двукратным.

«В этих условиях США стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов, что все больше ведет к потере Америкой морального лидерства, так как исторически эта страна была одним из основных идеологов открытого рынка и конкуренции», — отметил Сечин.

По словам главы «Роснефти», ключевым вызовом «глобальной энергетической трансформации», подразумевающей ускоренное развитие высокоэффективных энергосберегающих технологий, а также их адаптацию под быстро меняющиеся потребности рынка.

В связи с этим Сечин считает необходимым сфокусироваться на вопросах преодоления внешних угроз, снижения волатильности и роста устойчивости мирового энергетического сообщества.

«Спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти с темпами около 1,5-2,0 процента в год», — заметил Сечин. Безусловно, в структуре спроса произойдут изменения, связанные с внедрением энергосберегающих технологий и обязательств по снижению выбросов, но в целом динамика достаточно позитивная, определяемая, прежде всего, продолжающимся ростом ВВП и повышением стандартов жизни человечества в ближайшие десятилетия.

Также глава «Роснефти» в своем выступлении коснулся темы популярных сегодня сценариев низкоуглеродного развития. «Важнейшей составляющей "зеленых" сценариев является тема опережающего роста использования возобновляемых источников энергии. Но эти сценарии невозможно обосновать ни наблюдаемыми тенденциями динамики энергоемкости, ни доступными технологическими изменениями, ни структурными сдвигами в мировой экономике», — отметил Сечин.

Показательным примером того, что знаковые проекты в области «новой энергетики» имеют как минимум туманные коммерческие перспективы, являются электромобили. Игорь Сечин говорил о феномене их переоцененности еще в июне 2017 года, когда цена акций «Тесла» была на уровне 340 долларов за акцию.

Но все же главным фактором изменений на мировых энергетических рынках Сечин назвал объем добычи нефти в США. От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы. Ведь нефть как крупнейший компонент сырьевых рынков сегодня, по сути дела, является центральным звеном на пересечении финансовых и сырьевых рынков.

При это, по словам Сечина, Россия является одним из самых надежных участников мирового энергетического рынка, поскольку противостоит недальновидной политике ограничений и неконкурентной борьбы. Россия, наряду с США и Саудовской Аравией, входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти.