Кремль отреагировал на слова Сечина о контроле США над российской металлургией

Необходимый государственный контроль в стратегических сферах экономики сохраняется, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 июня.

«В России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических областях экономики», — заверил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле не считают целесообразным втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса.

Ранее в четверг Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что США с помощью санкций против алюминиевой компании «Русал» фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии.

В конце января Минфин США отменил действие ограничительных мер в отношении «Русала». В апреле компания анонсировала строительство завода в американском штате Кентукки.

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