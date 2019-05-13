Чистая прибыль «Роснефти» составила 131 миллиард рублей за 1 квартал 2019 года

«Роснефть» в первом квартале 2019 года улучшила свои финансовые показатели несмотря на падение нефтяных цен, снижение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом «Ленте.ру» заявили в компании. По итогам января-марта «Роснефть» продемонстрировала значительный рост чистой прибыли и очередное увеличение свободного денежного потока, который остается положительным уже на протяжении 28 кварталов подряд.

Выручка по итогам I квартала этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,6 процента в рублевом выражении и достигла 2 077 миллиардов рублей. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 7,6 процента, а также повышением цен на нефть в рублевом выражении на фоне ослабления обменного курса. Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий. Показатель на 3 процента превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков.

EBITDA в отчетном периоде увеличилась более чем в 1,4 раза в рублевом выражении по сравнению с январем-мартом прошлого года — до 548 миллиардов рублей. По показателю EBITDA результаты «Роснефти» за квартал превзошли консенсус прогнозы аналитиков на 7 процентов. Маржа EBITDA в январе-марте выросла в годовом на 4,1 процентных пункта, достигнув 26 процентов, в сравнении с четвертым кварталом — на 3,8 процентных пункта.

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, по итогам I квартала составила 131 миллиард рублей, увеличившись почти в 1,6 раза по сравнению с январем-мартом 2018 года.

Наращивание свободного денежного потока в «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 28 кварталов подряд. По итогам прошедшего квартала показатель увеличился почти в 1,4 раза по сравнению с свободным денежным потоком за аналогичный период 2018 года и составил 197 миллиардов рублей. В долларовом выражении показатель вырос на 20 процентов — до 3 миллиардов долларов. Доходность свободного денежного потока «Роснефти» в отчетном квартале оказалась одной из самых высоких в отрасли — 27,3 процента. За последние 12 месяцев он суммарно превысил 18 миллиарда долларов.

Капитальные затраты в I квартале составили 214 миллиардов рублей, снизившись на 16,7 процента квартал кварталу и на 4 процента год к году. Снижение объема капитальных затрат связано, в первую очередь, с сокращением инвестиций в ряд зрелых и новых месторождений на фоне действующих ограничений в соответствии с соглашением ОПЕК+, подчеркнули в компании.

В I квартале 2019 года общий долг компании снизился на 12 процентов, доля его краткосрочной части была сокращена с 22 процентов до 20 процентов, повысив финансовую устойчивость. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x.

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли. Суммарный дивиденд на акцию компании за 2018 год может составить 25,91 рубля за ценную бумагу, что эквивалентно 274,6 млрд рублей выплат акционерам. Это — рекордный результат за всю историю нефтяной компании, который почти в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год. С момент одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили около 40 процентов.

«Компания остается приверженной задаче достижения высоких темпов органического роста за счет запуска новых проектов и поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях, — заявил глава компании Игорь Сечин. — Все это в конечном итоге приведет к росту объемов свободного денежного потока, увеличению отдачи для акционеров через выплату дивидендов и снижению уровня долговой нагрузки — целей, которых компания последовательно и успешно добивается на протяжении уже нескольких лет».

В 2018 году «Роснефть» снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 миллиардов долларов. В текущем квартале компания ставит задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 миллиардов долларов.

На недавнем заседании Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 11,33 рублей на акцию по результатам 2018 года. Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25 рублей 91 копейку. Таким образом, в случае одобрения этой рекомендации акционерами, дивиденд на акцию вырастет почти в 2,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего года и более чем в 4 раза по сравнению с выплатами за 2016 год.

«На сегодняшний день "Роснефть", пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация — почти вдвое», — заявила партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Дивидендная доходность акций «Роснефти» является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам года может составить порядка 7-8 процентов, при этом аналогичный показатель у "Лукойла" и "Газпрома" ниже — 6-7 процентов и 5-6 процентов соответственно. Но это предварительные цифры», — сказал эксперт. По его словам, компания также имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора: «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции "Роснефти" на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25 процентов, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», — заключил Суверов.