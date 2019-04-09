Леонтьев прокомментировал письмо Сечина правительству

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал письмо Игоря Сечина главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором указывались риски, связанные с нерыночным регулированием внутреннего топливного рынка. Об этом представитель «Роснефти» рассказал в интервью Business FM.

«Поскольку письму Игоря Ивановича Сечина, которое помимо нашей воли появилось в публичном пространстве, давались, опять же помимо нашей воли, весьма странные и не всегда корректные трактовки, согласно которым мы, якобы, предлагаем какие-то квоты, лицензирование и так далее, считаем целесообразным внести некоторую ясность. Наше предложение построено на максимально рыночном и максимально справедливом подходе ко всем участникам рынка», — сказал Леонтьев. «В то же время складывается впечатление, что регулятор не то что боится, но как бы опасается рынка, отказываясь упустить механизмы ручного регулирования», — сказал он.

«Сейчас в формировании цены на топливо чрезвычайно велика роль акцизов. При этом логика увеличения акцизов не связана ни с какой долгосрочной задачей и объясняется обычно текущими фискальными потребностями. Мы предлагаем ввести "плавающий акциз", привязав акцизы к цене на нефть, чтобы одновременно стабилизировать доходы бюджета и смягчить издержки переработки», — рассказал вице-президент «Роснефти». «Поясним: при высокой цене на нефть акциз может быть меньше, поскольку у бюджета есть другие источники пополнения, при низкой цене на нефть акциз может увеличиться, поскольку более дешевое сырье в таком случае позволит снизить убытки нефтеперерабатывающих предприятий. Мы уже не раз повторяли, что акциз должен платиться не на НПЗ, а на "колонке". Все аргументы против носят смехотворный характер и, фактически, играют на руку субъектам, работающим в теневом сегменте торговли топливом», — подчеркнул он.

«Мы исходим из того, что результатом налогового маневра было резкое снижение эффективности нефтепереработки, которая все последнее время находится на грани, а то и за гранью рентабельности. Создалась ситуация, при которой вертикально-интегрированные компании должны компенсировать убытки за счет других видов деятельности. Если уж так сложилось — правильно было бы это делать на равной и справедливой основе, чтобы сохранялась экономическая логика. Здесь не идет речь о квотах, которыми регулятор все время угрожает компаниям», — продолжил Леонтьев. «Речь идет о внятной универсальной системе. С момента появления топливной проблемы мы предлагаем, чтобы все компании, добывающие нефть в России были обязаны поставлять для внутренней переработки и получения легких углеводородов не менее 17,5 процента от своей добычи. Почему 17,5 процента? Потому что это равняется объему внутреннего потребления. Таким образом, мы не только добьемся справедливого распределения нагрузки, связанной с диспропорциями налогообложения, но и гарантируем баланс спроса и предложения на рынке. В результате не будет никакой необходимости в ручном регулировании: введении квот и лицензировании. В отличие от ситуации, которая существует сейчас, когда целый ряд добывающих компаний (мы не будем называть их, но они хорошо известны) минимизируют поставки на внутренний рынок», — подчеркнул он.

«Вот суть наших предложений, логика которых не менялась с самого начала дискуссии по вопросам цен на топливо. Это — рыночная логика. Что же касается ручного регулирования, оно с неизбежностью вызывает диспропорции, создающие, в свою очередь, необходимость в новом дополнительном регулировании, вновь рождающем диспропорции и так до бесконечности», — закончил Леонтьев.