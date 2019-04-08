Под Самарой загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Самарской области произошел пожар на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, площадь возгорания и обстоятельства пожара уточняются.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод работает с 1951 года. На нем впервые в России освоили выпуск топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Возгорание произошло в цехе по производству взрывчатки. Сотрудников из здания эвакуировали, никто не пострадал.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!