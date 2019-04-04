На российском заводе по производству взрывчатки произошел взрыв

На заводе по производству взрывчатки «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, на заводе начался пожар после взрыва в цехе по производству взрывчатки. Вокруг здания загорелась трава. Сообщается, что в очаге возгорания раздаются хлопки и детонирует взрывчатка.

Как сообщает издание NewsNN, на месте происшествия работают экстренные службы, сотрудников из здания эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

2 апреля на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Он случился в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков.

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