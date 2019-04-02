Стали известны подробности взрыва в военной академии Санкт-Петербурга

Мина на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвалась, когда там переносили учебные заряды. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время транспортировки упал мешок с учебными зарядами, один из них взорвался. Мина была пиротехническая, а не боевая, пояснил источник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека, в помещении академии обрушился лестничный пролет.

Источник «Интерфакса» рассказал, что взрыв случился в одном из помещений факультета, который готовит инженеров-механиков. Территорию академии покинули несколько машин скорой помощи. Из зданий других факультетов проводится эвакуация.

Кроме того, в Сельскохозяйственной академии в городе Пушкин взорвалась банка, пострадал один студент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе «скорой помощи», ЧП случилось в НИИ сельскохозяйственной микробиологии. Одна из лаборанток провела неудачный эксперимент, положив нагретую бутылку под кран с холодной водой. Она получила резаные раны руки и была госпитализирована. Сначала сообщалось о том, что в экстренные службы поступил сигнал о взрыве в одном из колледжей Пушкина, однако информация не подтвердилась.

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