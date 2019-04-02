В военной академии Санкт-Петербурга произошел взрыв

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника издания, на территории академии взорвалась мина. В результате инцидента пострадали четыре человека. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», внутри здания могут быть заблокированы еще 10 человек. В помещении обрушился лестничный пролет.

Курсантов и сотрудников академии эвакуировали, на месте работают представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры.

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