Здание ФСБ «заминировали» от имени ФСБ

В управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области поступило письмо с угрозой взрыва, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, послание получили в здании ведомства на Литейном проспекте. Письмо пришло с почтового ящика с аббревиатурой ФСБ. Сотрудники спецслужб не стали эвакуироваться.

22 февраля сообщения с угрозами получили 150 учреждений, 511 объектов были обследованы правоохранительными органами. Более 25 тысяч человек были вынуждены покинуть помещения, чтобы дать кинологам выполнить свою работу. Всего в осмотре помещений были задействованы 753 сотрудника ОВД.

В Петербурге были эвакуированы десять школ, несколько торговых и бизнес-центров, два комитета городского правительства, а также несколько отделений Сбербанка.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!