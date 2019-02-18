Три тысячи москвичей эвакуировали из-за атаки телефонных террористов

В Москве эвакуировали около трех тысяч человек из-за анонимных звонков о минировании. Об этом в понедельник, 18 февраля, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

Экстренные службы столицы получили по разным каналам сообщения о взрывных устройствах в школах под номерами 1228, 627, 1164, детском саду на Полтавской улице, а также в бизнес-центре на улице Берзарина и торговом центре «Крон-парк» на Кронштадтском бульваре.

Для проверки из зданий вывели людей, однако бомб обнаружено не было. Уточняется, что в настоящий момент обследуется еще один торговый центр «Город», расположенный на Рязанском проспекте.

5 февраля сообщалось, что в адрес 32 общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Тогда под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр «Мастерславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

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