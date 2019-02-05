Телефонные террористы атаковали Москву

В адрес 32 общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Об этом во вторник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

В настоящий момент известно, что под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр «Мастреславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

Ранее РИА Новости сообщало, что в 29 зданиях уже ведется проверка. По данным СМИ, мишенью террористов могли стать 12 торговых центров, одна школа и три административных здания, а звонок о заложенной взрывчатке поступил с территории Украины. Около 3 тысяч человек уже эвакуированы.

14 января столичная полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании трех аэропортов и Госдумы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что анонимный звонок поступил с территории Татарстана и установили личность звонившего. Им оказался психически больной местный житель, который состоит на учете и несколько раз проходил лечение в стационаре.

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