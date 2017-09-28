В Подмосковье задержали телефонного террориста

Сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании жилого дома в подмосковном Пушкино. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы "112" и сообщил о том, что подъезд одного из домов в городе Пушкино заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок», — рассказала она.

На место выдвинулись кинологи, следственно-оперативная группа и дежурные наряды МУ МВД. Информация о минировании не подтвердилась, отметила Петрова.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В сентябре в правоохранительные органы страны поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. По некоторым данным, за прошедшие две недели более чем в 100 городах России были эвакуированы почти полмиллиона человек.

