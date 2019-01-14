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Психически больной россиянин «заминировал» московские аэропорты и Госдуму

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Столичная полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании трех аэропортов и Госдумы. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, правоохранители выяснили, что анонимный звонок поступил с территории Татарстана. И установили личность звонившего — им оказался психически больной местный житель, который состоит на учете и несколько раз проходил лечение в стационаре.

Ранее 14 января началась проверка аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково после анонимных звонков об угрозе минирования. Также в экстренные службы поступил звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы, оттуда были эвакуированы более 500 человек, здание проверили кинологи.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысячи зданий в 180 городах страны.

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