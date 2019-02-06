Телефонные террористы прибегли к новым методам угроз

Массовые сообщения о минировании торговых центров, школ и других зданий в столичном регионе, были получены на электронную почту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции, знакомых с материалами проверки.

По данным издания, прежде террористы использовали записанные голосовые сообщения об угрозах взрывов.

4 февраля, на адреса электронной почты отделов полиции и других подразделений МВД поступили письма о минировании торговых объектов, общественных и административных зданий.

На электронную почту мирового судьи участка №32 по Нагатинскому району пришло сообщение с адреса, зарегистрированного на mail.ru. В письме говорилось, что заминирован торгово-развлекательный комплекс «Океания», взрывные устройства различной мощности и начинки заложены в здании и в машине около него. Оттуда были эвакуированы более трех тысяч посетителей. После проверки взрывные устройства не обнаружены.

5 февраля в Москве продолжилась волна массовых сообщений о минировании. Были эвакуированы люди и обследованы порядка 100 объектов. Среди них торговые центры «Мега Химки», «Кантемировский», «Водный» и «Интер-Север», больницы, художественно-промышленная академия имени Строганова, дом правительства Московской области и нескольких столичных районных управ, бизнес-центры. Также поступали угрозы в адрес Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), детского центра «Мастерславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

Более 500 анонимных сообщений о минированиях по разным адресам в Москве поступили 5 февраля в правоохранительные органы города, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, были эвакуированы 165 тысяч человек,

Он добавил, что сообщения поступали не только с электронной почты, но и по IP-телефонии.

Были обследованы 700 объектов. Ни по одному адресу угроза не подтвердились.

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