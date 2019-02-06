Силовые структуры
 
Последние новости
К России задумали присоединить территории Луны
«Самая одинокая» собака Великобритании застряла в приюте
Латышские националисты потребуют отставки мэра Риги Ушакова
Москвичи стали меньше парковаться 
Элистинцы отпраздновали Новый год и не обрадовались
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В Косово приготовились отдать Сербии часть земли
Школы Кузбасса вновь проверят после сообщений о голодных обмороках
Россия объявила о победе над краснухой
Отец Децла извинился перед сыном
Новости партнеров

Телефонные террористы прибегли к новым методам угроз

Перейти в «Мою Ленту»

Массовые сообщения о минировании торговых центров, школ и других зданий в столичном регионе, были получены на электронную почту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции, знакомых с материалами проверки.

По данным издания, прежде террористы использовали записанные голосовые сообщения об угрозах взрывов.

4 февраля, на адреса электронной почты отделов полиции и других подразделений МВД поступили письма о минировании торговых объектов, общественных и административных зданий.

На электронную почту мирового судьи участка №32 по Нагатинскому району пришло сообщение с адреса, зарегистрированного на mail.ru. В письме говорилось, что заминирован торгово-развлекательный комплекс «Океания», взрывные устройства различной мощности и начинки заложены в здании и в машине около него. Оттуда были эвакуированы более трех тысяч посетителей. После проверки взрывные устройства не обнаружены.

5 февраля в Москве продолжилась волна массовых сообщений о минировании. Были эвакуированы люди и обследованы порядка 100 объектов. Среди них торговые центры «Мега Химки», «Кантемировский», «Водный» и «Интер-Север», больницы, художественно-промышленная академия имени Строганова, дом правительства Московской области и нескольких столичных районных управ, бизнес-центры. Также поступали угрозы в адрес Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), детского центра «Мастерславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

Более 500 анонимных сообщений о минированиях по разным адресам в Москве поступили 5 февраля в правоохранительные органы города, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, были эвакуированы 165 тысяч человек,

Он добавил, что сообщения поступали не только с электронной почты, но и по IP-телефонии.

Были обследованы 700 объектов. Ни по одному адресу угроза не подтвердились.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Телефонные террористы сменили тактику для новой волны сообщений о бомбах
Телефонные террористы атаковали Москву
Психически больной россиянин «заминировал» московские аэропорты и Госдуму
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»

Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
11:33Сегодня

Силовики пришли к российским сектантам

11:23Сегодня

Покровитель российских проституток попал на видео

10:01Сегодня

Сообщники «газового короля» Арашукова успели скрыться

Силовые структуры00:04 4 февраля
Рауль Арашуков

«Везде у него были свои люди»

Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
19:08 5 февраля

Россиянин после пыток в ФСБ попал в СИЗО из-за стихов

02:49Сегодня

Начальника отдела центральной таможни задержали за взятку

19:44 5 февраля

Неизвестный пригрозил взорвать московский храм

Силовые структуры11:42 7 декабря 2018

«Эрик стал злее и опаснее»

Давидыч вышел на свободу. Толпа встретила его как героя
17:41 5 февраля

Застреливший соседей из-за громкой музыки россиянин попал на видео

20:15 5 февраля

Владеющего 10-миллиардным состоянием чиновника уличили во взятках

15:44 5 февраля

Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Школы Кузбасса вновь проверят после сообщений о голодных обмороках
Россия объявила о победе над краснухой
Завуч российской школы пригрозила детям «пустить их на колбасу»
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
В Косово приготовились отдать Сербии часть земли
Во Франции учредили день памяти геноцида армян
Трамп похвастался своими успехами
Столкнулись два корабля ВМС США
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Медведчук рассказал о политических репрессиях на Украине
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Украина сообщила о стремительном падении пассажиропотока с Россией
Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Трамп заложил фундамент для новых торговых войн
России предложили реформировать ОПЕК
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Российская экономика недосчиталась технологий
Россия и Иран придумали способ насолить США
Уволен глава крупной российской госкомпании
Все материалы
Силовые структуры
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики пришли к российским сектантам
Сообщники «газового короля» Арашукова успели скрыться
Телефонные террористы прибегли к новым методам угроз
Начальника отдела центральной таможни задержали за взятку
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
К России задумали присоединить территории Луны
Во Франции раскопали коллекцию отрубленных голов
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ
Новичка российского футбольного клуба обвинили в изнасиловании
Проигравший половину боев друг Макгрегора причислил себя к лучшим в ММА
Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes
«Спартак» укомплектовался
Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ
Все материалы
Культура
Москва. 18 июня 1996 года. Дэвид Боуи в аэропорту Шереметьево «Трамп три часа сидел на ступеньках Кремля, а потом пил водку»
Она 40 лет привозит в Россию самых крутых музыкальных звезд мира и знает все их секреты
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Они настоящие
Этот знаменитый фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Вышел посмертный клип Децла
Отец Децла извинился перед сыном
Паука из «Коррозии металла» заподозрили в торговле спайсами и задержали
Трамп в 1996 году помог вылечить Тину Тернер водкой в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Веселая мать помогла парню с Tinder привлечь внимание девушек
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Киселев объяснился за зачитанный в эфире телеканала рэп
Пенсионер благодарил каждого зрителя на YouTube и обрел миллион друзей
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Киселев рассказал о своей вилле в Крыму
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
Фотограф спровоцировал подростков отфотошопить селфи для Instagram и ужаснулся
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
В мужской одежде появился новый несуразный тренд
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Главу Ростуризма уволили
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу
Медведь съел наркомана
Пробегавший по парку мужчина сразился с пумой и выжил
Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю
Все материалы
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Невезучая
Как молодая американка попала в 26 аварий не по своей вине
Новый Ford F-150 Harley Davidson покажут на автосалоне в Чикаго
Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Все материалы
Дом
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Названы любимые районы покупателей жилья в Подмосковье
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
Названы города мира с быстро дорожающим жильем
Все материалы