Два СИЗО и два вокзала «заминировали» в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют два следственных изолятора и два вокзала после анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, сообщения о минировании поступили в адрес СИЗО №4 и №5, а также Киевского и Ярославского вокзалов. Информация проверяется.

В начале февраля в Москве продолжилась волна массовых сообщений о минировании. Были эвакуированы люди и обследованы порядка 100 объектов. Среди них торговые центры «Мега Химки», «Кантемировский», «Водный» и «Интер-Север», больницы, художественно-промышленная академия имени Строганова, Дом правительства Московской области и нескольких столичных районных управ, бизнес-центры.

5 февраля в правоохранительные органы города поступили более 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва по разным адресам в Москве. Ни по одному адресу информация не подтвердилась.

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