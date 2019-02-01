Устроившие теракт в метро Петербурга экстремисты готовили еще один взрыв

Члены банды, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, планировали совершить еще один взрыв в общественном месте. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.

Официальный представитель ведомства Александр Куренной также рассказал ТАСС, что дело о теракте рассмотрит Московский окружной военный суд (МОВС). Перед судом предстанут 11 членов запрещенного в России террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад».

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Фигуранты обвиняются в организации сообщества и участии в нем, совершении теракта в петербургском метро, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время их уголовное дело направлено в МОВС для рассмотрения по существу.

О том, что к организации теракта в метро Санкт-Петербурга причастны участники «Катиба Таухид валь Джихад», сообщалось 3 июля 2018 года.

3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, травмы получили еще 87, некоторые проходят курсы лечения до сих пор. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Организатором теракта в СКР называют Аброра Азимова, а посредником при подготовке — его старшего брата Акрама: именно он на территории Турции получил деньги от активного участника международного террористического подполья.

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