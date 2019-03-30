Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Жилой дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря обрушился подъезд и погибли 39 человек, пригоден для проживания. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, сообщило в субботу, 30 марта, правительство Челябинской области.

«С 1 апреля 2019 года с периметра будет снята охрана, а все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении.

В подъездах дома идет косметический ремонт, начинаются работы на торцевых частях здания. В апреле планируется начать благоустройство прилегающей территории. Проект реконструкции дома утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер.

Глава Магнитогорского городского округа Сергей Бердников заявил, что все строительно-монтажные работы должны быть завершены ко Дню города, который пройдет с 28 по 30 июня.

Жителям дома, решившим не возвращаться до окончания работ, продлена на три месяца компенсация средств на аренду жилья. Выплаты продлили и для тех, кто не готов вернуться в дом, но новую квартиру еще не приобрел.

Взрыв в жилом доме Магнитогорска прогремел утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась 3 января. По официальной версии, причиной стал взрыв бытового газа, следствие не раз отвергало версию теракта.

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