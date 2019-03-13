ФСБ потребовала удалить статьи о пытках мигранта после взрыва в Магнитогорске

Федеральная служба безопасности России обратилась в Басманный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину, говорится на сайте издания. ФСБ требует признать не соответствующей действительности информацию о пытках задержанного после взрыва дома в Магнитогорске.

Речь идет о двух январских материалах, в которых задержанный гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов утверждал, что его пытали местные силовики. Газета ссылалась на жену Зайнабидинова Халиму, которая общалась с мужем и видела «большие шрамы» на его лице после взаимодействия с сотрудниками ФСБ. В свою очередь челябинский прокурор Виталий Лопин заявил супруге задержанного, что тот отказался от слов про пытки. «Новая» опубликовала пересказ этого разговора. Истец требует удалить оба материала с сайта и выпустить опровержение.

«Допущенные высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний», — отмечается в иске. Информация о злоупотреблениях «бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», замечают в силовом ведомстве.

Говорившая с корреспондентом «Новой» Халима Зайнабидинова утверждала, что сотрудники ФСБ три раза били ее мужа током. Когда он терял сознание, его обливали холодной водой и снова пытали, говорила она. «Все требовали, чтобы он признался, что взорвал дом [на проспекте Карла Маркса]», — сказала женщина. Она отмечала, что сотрудники полиции участия в избиении не принимали.

В региональном управлении МВД утверждают, что уроженца Киргизии не проверяли на причастность к взрыву в жилом доме на проспекте Карла Маркса, а задержали по подозрению в организации массовых беспорядков в Оше.

В результате взрыва и обрушения в жилом доме Магнитогорска погибли 39 человек. По официальной версии, причиной стал взрыв бытового газа, спровоцировавший обрушение подъезда.

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