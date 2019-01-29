Прокуроры нашли у мигранта следы пыток в полиции Магнитогорска

У гражданина Киргизии, пожаловавшегося на избиение в полиции Магнитогорска во время проверки на причастность к взрыву в многоквартирном доме, имеются телесные повреждения. Об этом сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, передает Znak.com.

По его словам, после публикаций в СМИ о применении насилия к задержанному была проведена прокурорская проверка, в ходе которой были опрошены мужчина и его родственники.

«Сейчас он и его жена категорически отрицают применение насилия. Однако установлено, что у мужчины действительно имеются телесные повреждения», — сказал прокурор, добавив, что материалы переданы в Следственный комитет для проведения доследственной проверки.

25 января стало известно о пытках, которым подвергся гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов. Его супруга рассказала, что мужа заподозрили к причастности к взрыву в доме в Магнитогорске, задержали, а затем в полиции избивали и пытали током. По ее словам, ему показали фотографии неизвестных людей с бородами и выспрашивали их данные. Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2.

На родине мужчину разыскивают по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года. Его жена объяснила, что после тех событий семья Зайнабидинова была вынуждена покинуть Киргизию.

18 января в СМИ появилась информация о том, что к взрывам в Магнитогорске могли быть причастны три человека — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, один из них является гражданином Узбекистана.

Сообщалось, что ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). В Управлении ФСБ России по Челябинской области заявили, что эта информация может быть вбросом. В Следственном комитете России призвали не доверять версии о теракте.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа. После осмотра завалов следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.

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